In Germania s’avanza lo scetticismo per il ritorno della Bundesliga. Due Länder sono contrari (Di giovedì 30 aprile 2020) In Italia c’è una strana narrazione. Non sappiamo cosa accade quando le notizie varcano le frontiere. E come se fossero sottoposte a un trattamento depurativo. Vengono depurate di tutte quelle che vengono considerate tossine, in ossequio al principio che si è fatto prepotentemente strada in questa pandemia: “tutti coloro che si oppongono ai nostri desideri, sono illiberali”. È John Stuart Mill riveduto e corretto. La narrazione dominante vuole che in Germania si avanzi come un sol uomo verso la ripresa della Bundesliga. Nessun dubbio , loro sono tedeschi. Mica come gli italiani o i francesi, o persino gli svedesi: nemmeno lì il campionato è ripreso. In realtà oggi la Faz pubblica on line la notizia di due presidenti dei Länder contrari alla riapertura della Bundesliga. Domani è in programma la riunione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 aprile 2020) In Italia c’è una strana narrazione. Non sappiamo cosa accade quando le notizie varcano le frontiere. E come se fossero sottoposte a un trattamento depurativo. Vengono depurate di tutte quelle che vengono considerate tossine, in ossequio al principio che si è fatto prepotentemente strada in questa pandemia: “tutti coloro che si oppongono ai nostri desideri,illiberali”. È John Stuart Mill riveduto e corretto. La narrazione dominante vuole che insi avanzi come un sol uomo verso la ripresa. Nessun dubbio , lorotedeschi. Mica come gli italiani o i francesi, o persino gli svedesi: nemmeno lì il campionato è ripreso. In realtà oggi la Faz pubblica on line la notizia di due presidenti dei Länder contrari alla riapertura. Domani è in programma la riunione ...

zazoomnews : In Germania s’avanza lo scetticismo per il ritorno della Bundesliga. Due Länder sono contrari - #Germania #s’avanz… - LelloConso : RT @napolista: In Germania s’avanza lo scetticismo per il ritorno della Bundesliga. Due Länder sono contrari «Non è opportuno ripartire qu… - napolista : In Germania s’avanza lo scetticismo per il ritorno della Bundesliga. Due Länder sono contrari «Non è opportuno rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania s’avanza Maddaloni, Domenico Letizia, storia personale di un Uomo nel centenario della nascita 1920 - 2020 l'eco di caserta