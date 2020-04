In Francia ‘chiude’ il calcio, Paris Saint-Germain conquista lo Scudetto (Di giovedì 30 aprile 2020) I verdetti della Ligue 1 2019-2020: trionfa il Psg. Retrocesse Amiens e Tolosa. PARIGI (Francia) – I verdetti della Ligue 1 2019-2020: il Paris Saint-Germain vince lo Scudetto. Con lo stop definitivo alla stagione per l’emergenza coronavirus, la Federcalcio francese ha deciso di assegnare il titolo al club della capitale anche per il vantaggio sulla seconda in classifica. Olympique Marsiglia in Champions League mentre il Rennes dovrà affrontare i preliminari. In Europa League andrà sicuro il Lille mentre se non si disputeranno le finali delle coppe nazionali competizioni internazionali anche per Reims e Nizza. Spicca l’assenza dell’Olympique Lione che è ancora in corsa nella Champions League con il ritorno degli ottavi di finale contro la Juventus da giocare. Amiens e Tolosa in Ligue 2 con la terzultima che si è salvata visto che ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 30 aprile 2020) I verdetti della Ligue 1 2019-2020: trionfa il Psg. Retrocesse Amiens e Tolosa. PARIGI () – I verdetti della Ligue 1 2019-2020: ilvince lo. Con lo stop definitivo alla stagione per l’emergenza coronavirus, la Federfrancese ha deciso di assegnare il titolo al club della capitale anche per il vantaggio sulla seconda in classifica. Olympique Marsiglia in Champions League mentre il Rennes dovrà affrontare i preliminari. In Europa League andrà sicuro il Lille mentre se non si disputeranno le finali delle coppe nazionali competizioni internazionali anche per Reims e Nizza. Spicca l’assenza dell’Olympique Lione che è ancora in corsa nella Champions League con il ritorno degli ottavi di finale contro la Juventus da giocare. Amiens e Tolosa in Ligue 2 con la terzultima che si è salvata visto che ...

milannewsmondo : In Francia ‘chiude’ il calcio, Paris Saint-Germain conquista lo Scudetto - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Si chiude la Ligue 1: il Psg campione di Francia, retrocedono Tolosa e Amiens - - pianetagenoa : Si chiude la Ligue 1: il Psg campione di Francia, retrocedono Tolosa e Amiens - - LucaFioretti13 : La Francia chiude in anticipo il campionato, assegna il titolo e decreta promozioni/retrocessioni. Se anche in Ital… - W8nderAnnA : @domthewizard Da noi basta fare come in Francia. Si chiude e si assegna alla 1a in classifica. Easy and simple. -

Ultime Notizie dalla rete : Francia ‘chiude’