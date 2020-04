Immagini denigranti e revenge porn su Telegram, 3 denunciati (Di giovedì 30 aprile 2020) revenge porn e foto offensive su tre canali Telegram, una delle app di chat istantanee più diffuse al mondo: denunciati i 3 amministratori dei canali. “Drop the revenge”: questo è il nome dell’operazione della Polizia Postale italiana, attraverso la quale sono stati identificati e denunciati gli amministratori di 3 canali di Telegram, sui quali venivano … L'articolo Immagini denigranti e revenge porn su Telegram, 3 denunciati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 30 aprile 2020)e foto offensive su tre canali, una delle app di chat istantanee più diffuse al mondo:i 3 amministratori dei canali. “Drop the”: questo è il nome dell’operazione della Polizia Postale italiana, attraverso la quale sono stati identificati egli amministratori di 3 canali di, sui quali venivano … L'articolosu, 3proviene da www.meteoweek.com.

