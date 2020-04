Ilary Blasi e Bianca Guaccero quasi Veline, il provino insieme a 14 anni (Di giovedì 30 aprile 2020) Quando avevo 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal treno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta di fronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary!. A sorpresa Bianca Guaccero durante una diretta Instagram di Pronto Detto Fatto (il format digitale che mandano in onda su Instagram a causa della sospensione momentanea del programma tv) ha raccontato a Jonathan Kashanian questo aneddoto, come riporta Fanpage, di quando giovanissima partecipò ad un provino come Velina di Striscia la Notizia e insieme a lei venne convocata un’altra 14enne: Ilary Blasi. Nessuna delle due è poi salita sul bancone del tg satirico, ma Ilay qualche anno dopo debuttò come ... Leggi su tvzap.kataweb Bianca Guaccero : "A 14 anni - io ed Ilary Blasi abbiamo fatto il provino per diventare veline" (video)

