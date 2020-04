Il segreto anticipazioni | Marcela vuole sapere da Matias la verità la suo marito nasconde

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 aprile 2020) Che cosa succederà nella puntata de Ilin onda il primo maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Il primo maggio infatti andrà in onda una puntata della soap. Anche se in Italia si festeggia, la programmazione di Canale 5 non cambia. Andranno in onda Beautiful, Una vita, Uomini e Donne, Ile anche Pomeriggio Cinque con una nuova puntata in diretta. Sarà un primo maggio anomalo per tutti! Ma che cosa sta succedendo e che cosa succederà a Puente Viejo ? Lo scopriamo con ledella prossima puntata, ecco la trama di domani 1 maggio 2020. IL: LA TRAMA DI DOMANI 1 MAGGIO 2020 Il Capitano Huertas parla con Ignacio e lo avverte che qualcuno sta portando i minatori verso una rivolta: potrebbero esserci anche scioperi inaspettati… Ignacio confessa alle sue ...