Il Rotary finanzia 28 strutture ospedaliere italiane investimento di circa 1 3 milioni di

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Roma, 30 aprile 2020) - Roma, 30 aprile 2020 - La Fondazione delInternational ha approvato il progetto voluto e realizzato da tutti i 13 distretti italiani per dotare 28 centri ospedalieri di tecnologie avanzatissime contro il COVID-19, del valore complessivo di1.3di euro. Questo nuovo traguardo si aggiunge alla grande mobilitazione dei Club italiani che, nel solo mese di marzo, hanno creato attività di sostegno nella lotta anti Covid per oltre 6.1di euro, portando ad oggi l'impegno complessivo del sistemaItalia a7.4di euro investiti nel nostro Paese. E' stato possibile raggiungere questo traguardo grazie alla sinergia di molte realtà rotariane, nazionali ed internazionali. In particolare la coalizione dei 13 Distretti italiani, con i loro 900 Club e ben tre grandi donatori dei(Club Brescia Sud Ovest ...