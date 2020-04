VincenzoDeLuca : COVID-19: IL 4 MAGGIO NESSUN ESODO INCONTROLLATO ?? #CORONAVIRUS: ho avuto un colloquio con il Ministro dell'Intern… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, POTENZIAMENTO ORGANICI SCUOLE LETTERA AL MINISTRO AZZOLINA Leggi la news ?? - matteograndi : QUESTA COSA È IGNOBILE Il Primo Ministro che in diretta a reti unificate dice una cosa, il ministro dello Sviluppo… - Luis196820 : @DanielNotaris @GiorgiaMeloni So però che se tu avessi letto l'articolo fino in fondo, avresti trovato questo: 'Le… - framazza4 : RT @RescueMed: L'ex Capo di Gabinetto del governo maltese, Neville Gafa, ha ammesso sotto giuramento di aver coordinato il respingimento de… -

Ultime Notizie dalla rete : primo ministro L'ex Primo ministro spagnolo rischia una multa per violazione della quarantena Sputnik Italia Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è risultato positivo al coronavirus

Durante una videoconferenza trasmessa in televisione, il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha detto di essere risultato positivo al coronavirus e di essere entrato in isolamento. Mishustin ha 54 ...

Il governo valuta lo sblocco "differenziato": "Già dal 18 maggio per alcune Regioni"

A partire dal 18 maggio il governo potrebbe decidere di accelerare la riapertura delle attività in alcune regioni. Lo ha annunciato nel vertice in videoconferenza il ministro per le Autonomie Francesc ...

Durante una videoconferenza trasmessa in televisione, il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha detto di essere risultato positivo al coronavirus e di essere entrato in isolamento. Mishustin ha 54 ...A partire dal 18 maggio il governo potrebbe decidere di accelerare la riapertura delle attività in alcune regioni. Lo ha annunciato nel vertice in videoconferenza il ministro per le Autonomie Francesc ...