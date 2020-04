Il Ponte di Genova fotografato dallo spazio

(Di giovedì 30 aprile 2020) Prima fotodeldi, completato con l’installazione dell’ultima campata lo scorso 28 aprile. L’hanno scattata i satelliti italiani della costellazione Cosmo-SkyMed, promossa e finanziata da Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e del ministero della Difesa e realizzata dalle aziende di Leonardo.L’immagine della struttura è stata acquisita da Leonardo alle 19:26 italiane del 29 aprile attraverso e-Geos. L’immagine panoramica, con un dettaglio di pixel per 1 metro, mostra iloramai completato in tutti i suoi 1.067 metri di lunghezza. Il programma Cosmo-SkyMed, rileva Leonardo, ”è frutto ed espressione delle migliori competenze dell’industria spaziale italiana, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space e Tele”. La prima generazione della costellazione è composta da quattro ...

