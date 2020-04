Il New York Times bastona Conte: “Frasi confuse e ambigue. Usa Facebook per autopromuoversi” (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – Le supercazzole di Giuseppe Conte assumono una dimensione internazionale. Anche oltre oceano sembrano essersi accorti del deficit di comunicazione del capo del governo; pure lì i suoi ripetuti messaggi alla nazione, tra toni paternalistici e autocompiacimento, suonano un po’ stonati e un tantinello ridondanti. A bastonare l’avvocato di Volturara Appula è ancora una volta il New York Times: l’autorevole quotidiano Usa aveva già demolito Conte, raccontando anche della “fuga” del nostro presidente del Consiglio da un’intervista concordata (a Giuseppi non garbavano le domande). Da Conte frasi “legalistiche e ambigue” Adesso il Nyt torna a raccontare l’Italia alle prese con il coronavirus, non lesinando ancora una volta le critiche a Conte: “Il primo ministro Conte, un avvocato, preferisce ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus : orrore a New York - decine di cadaveri stipati in camion

