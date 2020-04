Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un decreto che regola il

fattoquotidiano : BOSS FUORI / PARLA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA @AlfonsoBonafede: “Sulle scarcerazioni i giudici hanno agito in auto… - Agenzia_Ansa : #fase2 Il ministro @F_Boccia annuncia la diffida per l'ordinanza della governatrice della #Calabria Iole Santelli c… - capuanogio : Il messaggio della Lega @SerieA al ministro #Spadafora. Prove tecniche di armistizio - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? Se il presidente della #Calabria Jole #Santelli non ritirerà l'ordinanza entro stasera il governo procederà con la diffida.… - TricomiF : RT @RosannaVaroli: @Misurelli77 Questa è una delle più squallide,volgari cose che io abbia mai visto.Non che io sia una patriottarda,ma sen… -

ministro della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ministro della