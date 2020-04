Il Governo valuta la riapertura di materne e nido. Maturità senza mascherina (Di giovedì 30 aprile 2020) riapertura di materne e nido al vaglio del Governo: niente giocattoli e gruppi di tre persone. ROMA – Nell’informativa in Parlamento il premier Conte ha annunciato la possibilità della riapertura di materne e nido per la prossima estate. La maggioranza ha presentato un piano al Comitato Tecnico-Scientifico che nelle prossime ore darà il suo parere. In caso di via libera, il Governo inizierà a mettere nero su bianco il programma che ogni istituto dovrà rispettare. Il piano del Governo Una riapertura nel rispetto delle norme anti-coronavirus. Per questo, come riportato dal Corriere della Sera, si pensa a gruppi formati da un numero massimo di sei bambini affidati sempre allo stesso educatore. Il numero dei piccoli sarà deciso dall’età. I bimbi non dovranno utilizzare mascherine mentre gli educatori sì, come ... Leggi su newsmondo Il governo valuta l'ipotesi di riaperture per regioni dopo il 17 maggio

Coronavirus - ultime notizie – Fase 2 : tornano al lavoro 2 - 7 milioni di italiani. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio. In Italia è record di guariti

