Il Governo incassa l'Ok al Def. Oggi il via libera alla maxi manovra. Si tratta su Reddito di emergenza e aiuti alle famiglie. Ancora da definire la platea e le modalità di erogazione (Di giovedì 30 aprile 2020) Non è previsto per Oggi nessun Consiglio dei ministri per il via libera alla maxi manovra. Il provvedimento, chiamato finora "dl aprile", è destinato a diventare "dl maggio". è in fase di completamento e l'esecutivo punta a vararlo nei prossimi giorni. In parallelo viaggerà l'altro provvedimento gemello sulle semplificazioni e norme per sbloccare i cantieri sul quale il Governo punta per la ripartenza economica. La Camera ieri ha dato il via libera al Def e alla relazione con cui si autorizza lo scostamento di bilancio. Le opposizioni hanno votato no al Def e sì all'extra-deficit. E Oggi si attende che il Senato faccia lo stesso. MISURE SENZA PRECEDENTI. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Montecitorio ha ribadito: "Lo scostamento richiesto è molto rilevante: 55,3 miliardi di ...

