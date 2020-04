"Il Governo dia indicazioni chiare, i cittadini siano prudenti" (Di venerdì 1 maggio 2020) “Appare finalmente possibile un graduale superamento delle restrizioni”, ma “sono necessarie indicazioni - ragionevoli e chiare - da parte delle istituzioni di Governo ma, oltre al loro rispetto, è soprattutto decisiva la spontanea capacità di adottare comportamenti coerenti nella comune responsabilità di sicurezza per la salute”. È quanto afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio in occasione del primo maggio in cui inevitabilmente si parla della Fase 2 della pandemia, quella delle prime riaperture dal 4 maggio .Il capo dello Stato lancia a tutti, dalle forze politiche ai cittadini, dal Governo agli enti locali, un messaggio di unità e concordia. Ora bisogna “guardare alla ripresa: e ad essa, vanno indirizzati, in modo concorde, gli sforzi di tutti, senza distrazioni o ... Leggi su huffingtonpost Primo maggio - Mattarella : “Ripresa graduale - non vanificare sacrifici. Ora serve leale collaborazione tra le istituzioni e nelle istituzioni. Governo dia indirizzi chiari - decisiva la responsabilità di tutti”

Coronavirus : Zingaretti - Italia Viva? ‘governo ha maggioranza - serve concordia’

Serie A - Paolo Dal Pino scrive al Governo : “C’è stata e sempre ci sarà disponibilità a un dialogo costruttivo” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Appare finalmente possibile un graduale superamento delle restrizioni”, ma “sono necessarie- ragionevoli e- da parte delle istituzioni dima, oltre al loro rispetto, è soprattutto decisiva la spontanea capacità di adottare comportamenti coerenti nella comune responsabilità di sicurezza per la salute”. È quanto afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio in occasione del primo maggio in cui inevitabilmente si parla della Fase 2 della pandemia, quella delle prime riaperture dal 4 maggio .Il capo dello Stato lancia a tutti, dalle forze politiche ai, dalagli enti locali, un messaggio di unità e concordia. Ora bisogna “guardare alla ripresa: e ad essa, vanno indirizzati, in modo concorde, gli sforzi di tutti, senza distrazioni o ...

GiovanniToti : ??Fino all’1 giugno non sembrano esserci spiragli: chi li ripagherà di questi mesi di mancati incassi? Il Governo di… - fattoquotidiano : Primo maggio, Mattarella: “Ripresa graduale, non vanificare sacrifici. Ora serve leale collaborazione tra le istitu… - RegLombardia : #LNews #Coronavirus l'assessore regionale al Turismo @LaraMagoni 'Servono misure urgenti per il lancio del comparto… - Algonfdez : RT @fattoquotidiano: Primo maggio, Mattarella: “Ripresa graduale, non vanificare sacrifici. Ora serve leale collaborazione tra le istituzio… - ZenatiDavide : #Politica #SergioMattarella Primo maggio, Mattarella: “Ripresa graduale, non vanificare sacrifici. Ora serve leale… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo dia Mattarella: Paese riparta da lavoro, governo dia indirizzi chiari e ragionevoli Il Sole 24 ORE "Il Governo dia indicazioni chiare, i cittadini siano prudenti"

“Appare finalmente possibile un graduale superamento delle restrizioni”, ma “sono necessarie indicazioni - ragionevoli e chiare - da parte delle istituzioni di Governo ma, oltre al loro rispetto, è so ...

Mattarella, l'intervento del 1 maggio: "Ripartire senza dimenticare l'angoscia degli ultimi mesi. Il governo dia indicazioni chiare"

"La battuta d’arresto che abbiamo subito spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, c ...

“Appare finalmente possibile un graduale superamento delle restrizioni”, ma “sono necessarie indicazioni - ragionevoli e chiare - da parte delle istituzioni di Governo ma, oltre al loro rispetto, è so ..."La battuta d’arresto che abbiamo subito spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, c ...