Il Covid19 e la Febbre (del Sabato sera), a Palermo si balla (VIDEO) (Di giovedì 30 aprile 2020) Un Tony Manero improvvisato per le vie di Palermo e il VIDEO diventa virale. Sulle note di Stayin' Alive dei Bee Gees a Palermo un uomo balla per la strada a ritmo della disco dance anni 70. Sono tanti i passanti che hanno ripreso le gesta del ballerino lungo alcune vie del centro del Capoluogo. I palermitani non smettono di stupire a tempo di quarantena e lo spettacolo è assicurato. L'articolo Il Covid19 e la Febbre (del Sabato sera), a Palermo si balla (VIDEO) è stato pubblicato su Diretta Sicilia.

