“Il Covid? Una schifezza così non l’avevo mai vista” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Una schifezza così non l’avevo mai vista”, dice Angelo Pan. Il Covid-19 non lo nomina mai, lo chiama così, “schifezza” e aggiunge: “Purtroppo non credo sia finita qui, l’infezione lascia strascichi con cui dovremo continuare a fare i conti”. Insomma, “di questo maledetto virus abbiamo imparato tanto, ma sappiamo ancora poco”. I giorni - “terribili, come stare all’inferno, con i malati che continuavano ad arrivare, i letti che non bastavano mai e neanche il tempo di bere un bicchiere d’acqua” - sono passati, ma, racconta l’infettivologo primario del reparto Malattie infettive dell’ospedale di Cremona, “da qualche settimana arrivano pazienti - una persona l’abbiamo appena ricoverata - che a distanza di due mesi da quando hanno avuto l’infezione hanno ancora una ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - lo studio cinese : “Il 100% dei pazienti guariti da Covid-19 sviluppa anticorpi”. Burioni : “Buona notizia”

"Unacosì non l'avevo mai vista", dice Angelo Pan. Il-19 non lo nomina mai, lo chiama così, "" e aggiunge: "Purtroppo non credo sia finita qui, l'infezione lascia strascichi con cui dovremo continuare a fare i conti". Insomma, "di questo maledetto virus abbiamo imparato tanto, ma sappiamo ancora poco". I giorni - "terribili, come stare all'inferno, con i malati che continuavano ad arrivare, i letti che non bastavano mai e neanche il tempo di bere un bicchiere d'acqua" - sono passati, ma, racconta l'infettivologo primario del reparto Malattie infettive dell'ospedale di Cremona, "da qualche settimana arrivano pazienti - una persona l'abbiamo appena ricoverata - che a distanza di due mesi da quando hanno avuto l'infezione hanno ancora una ...

