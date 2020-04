Il Covid-19 più letale sui maschi, ricerca siciliana scopre il perchè (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Coronavirus colpisce di più gli uomini rispetto alle donne. Uno studio eseguito tra Sicilia e Calabria ha provato a spiegare il perchè. In effetti la proporzione uomo-donna è rispettivamente del 65% e del 35%. Gli endocrinologi dell’Università di Catania, con la collaborazione dell’ateneo Magna Graecia di Catanzaro, hanno trovato alcuni fattori che potrebbero spiegare perchè l’infezione del Covid19 è più letale tra gli uomini. La ricerca condotta dagli ricercatori del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale ha individuato come fattori di maggiore rischio i livelli di testosterone e di vitamina D. “Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso nei due sessi”, secondo Sandro La Vignera, che ha coordinato la ricerca pubblicata ... Leggi su direttasicilia Benevento - norme contenimento Covid : controllate più di 300 persone

