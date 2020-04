Il comune leghista di Ferrara condannato per i buoni spesa solo agli italiani (Di giovedì 30 aprile 2020) La delibera con cui il comune di Ferrara aveva fissato come criteri per ottenere i buoni spesa, per le persone in difficoltà nell’emergenza Covid, il requisito del permesso di soggiorno per gli stranieri extra Ue e una priorità a favore dei cittadini italiani rappresenta “una condotta discriminatoria”. Lo ha stabilito il tribunale ferrarese, accogliendo un ricorso presentato da Asgi (Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione) e dai sindacati e ordinando all’amministrazione di riformulare i criteri. Il comune leghista di Ferrara condannato per i buoni spesa solo agli italiani “La decisione della giunta è un’offesa – aveva detto all’epoca Leonardo Fiorentini di Emilia-Romagna Coraggiosa – anche nel tragico momento che stiamo vivendo insieme, italiani e non”. Per il coordinatore della lista, ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus cremazioni - Calderoli si indigna ma non dice che è un comune leghista a chiedere i soldi

La delibera con cui il Comune di Ferrara aveva fissato come criteri per ottenere i buoni spesa, per le persone in difficoltà nell’emergenza Covid, il requisito del permesso di soggiorno per gli strani ...

Italia in comune Calabria: “Sgomento per l’ordinanza Santelli”

In merito all’ordinanza della Regione Calabria, emessa nella serata di ieri, il nostro sentimento è di sgomento. Appare chiaro che ci troviamo davanti ad una feroce battaglia tra Stato centrale e “per ...

