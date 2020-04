I politici usciti di scena causa Covid (Di giovedì 30 aprile 2020) Per l'emergenza Matteo Renzi, Chiara Appendino, Virginia Raggi e Luigi de Magistris hanno tenuto un profilo basso. Ma se c'è un buon motivo, eccoli pronti a «riemergere». Come Alessandro Di Battista.Tutti insieme, appassionatamente. Nella palazzina liberty costruita dai bisnonni di Chiara Appendino, oltre al marito e alla figlia, vivono i genitori, due nonne, una sorella, un cognato e sei nipoti. Totale clan: 15 componenti. Per il sindaco di Torino, il distanziamento sociale è sfida da affrontare già nella tromba delle scale. Però i suoi amministrati sono ligi e disciplinati: soltanto il 3% dei torinesi è stato sanzionato per non aver rispettato le varie ordinanze e il dato è gonfiato dalla nota severità della polizia locale. Invece la sindaca Cinque stelle, da quando Giuseppe Conte ha chiuso l'Italia per pandemia, ha ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 aprile 2020) Per l'emergenza Matteo Renzi, Chiara Appendino, Virginia Raggi e Luigi de Magistris hanno tenuto un profilo basso. Ma se c'è un buon motivo, eccoli pronti a «riemergere». Come Alessandro Di Battista.Tutti insieme, appassionatamente. Nella palazzina liberty costruita dai bisnonni di Chiara Appendino, oltre al marito e alla figlia, vivono i genitori, due nonne, una sorella, un cognato e sei nipoti. Totale clan: 15 componenti. Per il sindaco di Torino, il distanziamento sociale è sfida da affrontare già nella tromba delle scale. Però i suoi amministrati sono ligi e disciplinati: soltanto il 3% dei torinesi è stato sanzionato per non aver rispettato le varie ordinanze e il dato è gonfiato dalla nota severità della polizia locale. Invece la sindaca Cinque stelle, da quando Giuseppe Conte ha chiuso l'Italia per pandemia, ha ...

