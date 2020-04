I grillini vogliono chiudere il campionato di Serie A (Di giovedì 30 aprile 2020) Togliere il calcio agli italiani? Sembrerebbe questo l’orientamento dei grillini. “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se troveranno un’intesa sul protocollo di sicurezza, gli allenamenti riprenderanno, e questo avrà una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del campionato; viceversa sarà il governo a decretare la chiusura del campionato”. Sono le parole pronunciate dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenuto al programma televisivo Mi manda Rai3. “Se non ci sarà quell’accordo, ci assumeremo noi questa responsabilità, facendo in modo che il calcio come altri settori possa avere meno danni possibili”. “In questo secondo caso ci assumeremmo noi ... Leggi su laprimapagina Robe che solo i grillini - ora vogliono il reddito da alopecia : "Aiuti per chi è pelato" (Di giovedì 30 aprile 2020) Togliere il calcio agli italiani? Sembrerebbe questo l’orientamento dei. “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se troveranno un’intesa sul protocollo di sicurezza, gli allenamenti riprenderanno, e questo avrà una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del; viceversa sarà il governo a decretare la chiusura del”. Sono le parole pronunciate dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenuto al programma televisivo Mi manda Rai3. “Se non ci sarà quell’accordo, ci assumeremo noi questa responsabilità, facendo in modo che il calcio come altri settori possa avere meno danni possibili”. “In questo secondo caso ci assumeremmo noi ...

Togliere il calcio agli italiani? Sembrerebbe questo l’orientamento dei grillini. “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo l ...

Il decreto "Aprile" diventa "Maggio"

Si scrive temporary framework, si traduce nella necessità di prendere più tempo. E di rinviare. È pomeriggio inoltrato quando Roberto Gualtieri riaggiorna il timing del decreto aprile, quello chiamato ...

