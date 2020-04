I Ferragnez volontari per un giorno: preparano buste per i poveri di Milano (Di giovedì 30 aprile 2020) “Abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (Milano aiuta) del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà”: con queste parole, Chiara Ferragni raccolta ai suoi followers su Instagram la mattinata particolare vissuta accanto a Fedez e altri volontari.Muniti di guanti e mascherina, i Ferragnez si sono messi a disposizione per i più bisognosi: “Abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città ed abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona”.La fashion blogger invita ad aderire alle iniziative di “Milano Aiuta”, la quale “riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 aprile 2020) “Abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (aiuta) del comune diper rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà”: con queste parole, Chiara Ferragni raccolta ai suoi followers su Instagram la mattinata particolare vissuta accanto a Fedez e altri.Muniti di guanti e mascherina, isi sono messi a disposizione per i più bisognosi: “Abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città ed abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona”.La fashion blogger invita ad aderire alle iniziative di “Aiuta”, la quale “riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ...

