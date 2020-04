«Hollywood», tutto sulla nuova serie di Ryan Murphy (Di giovedì 30 aprile 2020) La storia oscura di Hollywood è al centro della nuova serie ideata da Ryan Murphy, in tandem con Ian Brennar, tra le novità più attese di maggio su Netflix. Dopo essere passato alla piattaforma di streaming, l'ideatore di innumerevoli cult della serialità, da Glee a Pose, da American Horror Story a American Crime Story, sta lavorando su un grande numero di novità. Dopo The Politician, approda su Netlfix Hollywood, miniserie di analisi sulla Mecca del Cinema nella sua età dell'oro, che ne racconta tutti i lati oscuri. Ideato e scritto da Ryan Murphy con Ian Brennan, già co-autore di Glee e Scream Queens, Hollywood è prodotto dai due showrunner, insieme a Alexis Martin Woodall ed è stato anticipato da un trailer che è già di per sé un autentico minifilm. «Hollywood», quando esce (in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 aprile 2020) La storia oscura diè al centro dellaideata da, in tandem con Ian Brennar, tra le novità più attese di maggio su Netflix. Dopo essere passato alla piattaforma di streaming, l'ideatore di innumerevoli cult della serialità, da Glee a Pose, da American Horror Story a American Crime Story, sta lavorando su un grande numero di novità. Dopo The Politician, approda su Netlfix, minidi analisiMecca del Cinema nella sua età dell'oro, che ne racconta tutti i lati oscuri. Ideato e scritto dacon Ian Brennan, già co-autore di Glee e Scream Queens,è prodotto dai due showrunner, insieme a Alexis Martin Woodall ed è stato anticipato da un trailer che è già di per sé un autentico minifilm. «», quando esce (in ...

