Holly Marie Combs contro Donald Trump | Sei una disgrazia per il genere umano

(Di giovedì 30 aprile 2020) L'ex star di Streghe, dopo la morte di suo nonno, ha criticato duramenteper come ha gestito l'emergenza Coronavirus., la star della serie Streghe, ha criticato apertamente il presidenteper come ha gestito l'emergenza Coronavirus accusandolo di essere colpevole della morte di molte persone, tra cui suo nonno. L'attrice ha infatti ricordato come avesse pubblicamente parlato della situazione sottovalutando i rischi reali, situazione che potrebbe aver contribuito ad aumentare i contagi. L'attriceha scritto alcuni giorni fa: "Mio nonno è morto oggi. Ha votato per te. Ti credeva quando hai detto che questo virus non era peggiore rispetto all'influenza. Ha creduto a ogni bugia che hai borbottato più volte. Oggi è ...

Ultime Notizie dalla rete : Holly Marie

Movieplayer.it

L'ex star di Streghe Holly Marie Combs, dopo la morte di suo nonno, ha criticato duramente Donald Trump per come ha gestito l'emergenza Coronavirus. Holly Marie Combs, la star della serie Streghe, ha ...brand di gioielleria indie per 5 fedi nuziali particolari, minimaliste, da "sì, lo voglio" immediato. “Holly: Ti dirò una cosa, Fred, tesoro. Te, per denaro, ti sposerei subito. E tu sposeresti me per ...