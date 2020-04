Hercules: in arrivo il film live action Disney prodotto dai fratelli Russo (Di giovedì 30 aprile 2020) Hercules, il film animato della Disney, avrà una sua versione live-action che verrà prodotta dai fratelli Russo, i registi di Avengers: Endgame. Hercules, il film animato della Disney, avrà un remake live-action in fase di sviluppo prodotto dai fratelli Russo, i registi di Avengers: Endgame. Le prime notizie relative al progetto sono state diffuse oggi dallo studio, scoprendo così anche chi si occuperà della sceneggiatura. Al lavoro sull'adattamento del popolare lungometraggio distribuito nelle sale nel 1997 sarà David Callaham, già autore di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Joe e Anthony Russo si occuperanno della nuova versione di Hercules tramite la propria casa di produzione AGBO. Il film originale aveva incassato in tutto il mondo 153 milioni di dollari e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 aprile 2020), ilanimato della, avrà una sua versioneche verrà prodotta dai, i registi di Avengers: Endgame., ilanimato della, avrà un remakein fase di sviluppodai, i registi di Avengers: Endgame. Le prime notizie relative al progetto sono state diffuse oggi dallo studio, scoprendo così anche chi si occuperà della sceneggiatura. Al lavoro sull'adattamento del popolare lungometraggio distribuito nelle sale nel 1997 sarà David Callaham, già autore di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Joe e Anthonysi occuperanno della nuova versione ditramite la propria casa di produzione AGBO. Iloriginale aveva incassato in tutto il mondo 153 milioni di dollari e ...

