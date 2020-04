Harrison Ford | Incidente sfiorato in aereo: l’attore era alla guida (Di giovedì 30 aprile 2020) Harrison Ford ha ignorato le indicazioni della torre di controllo: una decisione molto imprudente che avrebbe potuto causare un Incidente aereo. Harrison Ford, a 77 anni, ha ancora la lucidità necessaria a pilotare un aereo ma, evidentemente, non possiede sempre la disciplina strettamente necessaria a gestire ogni passaggio delle operazioni di volo. SULLO STESSO ARGOMENTO: Cosa fare se si rimane coinvolti … L'articolo Harrison Ford Incidente sfiorato in aereo: l’attore era alla guida è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Harrison Ford sotto indagine : non ha ascoltato la torre di controllo durante un atterraggio - “sfiorata la tragedia”

Harrison Ford sotto indagine - sfiora la tragedia/ Ignora la torre di controllo e...

Harrison Ford | alla guida del suo aereo rischia di provocare un incidente (Di giovedì 30 aprile 2020)ha ignorato le indicazioni della torre di controllo: una decisione molto imprudente che avrebbe potuto causare un, a 77 anni, ha ancora la lucidità necessaria a pilotare unma, evidentemente, non possiede sempre la disciplina strettamente necessaria a gestire ogni passaggio delle operazioni di volo. SULLO STESSO ARGOMENTO: Cosa fare se si rimane coinvolti … L'articoloin: l’attore eraè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

BlitzQuotidiano : Harrison Ford, incidente aereo sfiorato. L’attore-pilota aveva frainteso un ordine della torre di controllo… - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: A Han Solo non sarebbe mai capitato #HarrisonFord - FrancesconiElio : Indiana Jones è un mito. Harrison Ford è scemo. Al suo attivo ha un paio di incidenti, è atterrato su una via di ru… - bnotizie : Harrison Ford, tragedia sfiorata in aereo: non è la prima volta - Dondolino72 : RT @SpikeItalia: A Han Solo non sarebbe mai capitato #HarrisonFord -