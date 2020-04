Golf | stabilite le date per il termine delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2021

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 aprile 2020) Giungono novità dalin questi giorni/settimane di pandemia globale. L’InternationalFederation (IGF) ha ufficializzato le nuoveper ildi. Come è noto, a causa dell’emergenza sanitaria, i Giochi sono stati rinviati dal 23 luglio all’8 agosto dele per questo motivo sono cambiati anche i programmi relativi al periodo per la conquista del pass a Cinque Cerchi. Ebbene, le scadenze sono al 21 giugnoper gli uomini e al 28 giugno per le donne. Quali saranno i criteri per stabilire le graduatorie? Ci si baserà sulle classifiche mondiali, l’Official WorldRanking (OWGR) maschile e il Women’s WorldRankings (WWGR) femminile. Potranno essere parte dell’appuntamento nipponico, nei due eventi previsti, 60 concorrenti per ciascuno con identico criterio di ...