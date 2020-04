GMC Hummer EV - Rimandato il debutto del pick-up elettrico - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il nuovoteaser dedicato al nuovo GMCEV ha il sapore della delusione. Oltre a rivelare poco circa le caratteristiche del modello, inquadrato dall'alto mentre attraversa un bosco, la General Motors ha infatti comunicato di aver posticipato ildel-upa causa della crisi legata alla pandemia del coronavirus. Ancora in corsa per il 2021. La data del, fissata per il prossimo 20 maggio, è stata cancellata senza un nuovo riferimento preciso. Rimane invece confermato il lancio commerciale del modello, previsto nella seconda parte del 2021 negli Stati Uniti, dal momento che tale informazione non è stata per il momento ancora corretta. La General Motors aveva già fornito, lo scorso gennaio, una serie di informazioni tecniche sul veicolo, svelando allo stesso tempo il frontale ispirato ai modellidel ...