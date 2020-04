Gli Oasis sono tornati: «Don’t Stop…» è il nuovo inedito (ritrovato grazie al lockdown!) (Di giovedì 30 aprile 2020) In un momento così incredibile e particolare nella vita di tutti noi, un fulmine ha improvvisamente animato i social e il mondo della musica. Noel Gallagher ha infatti portato alla luce un brano inedito degli Oasis, “Don’t Stop…”. Sul suo profilo Twitter ha scritto che «Come chiunque altro, negli ultimi tempi ho avuto un sacco di tempo a disposizione e così ho finalmente deciso di scoprire che cosa c’è dentro le centinaia di CD senza etichetta in alcuni scatoloni che ho a casa. Per puro caso mi sono imbattuto in un vecchio demo che pensavo perduto». Quindi chissà quando, se non fosse capitato il tempo infinito da spendere in questo periodo, Noel avrebbe ritrovato questa vecchia canzone! https://twitter.com/NoelGallagher/status/1255421736855703552 Leggi su vanityfair I gloriosi anni ’90 nel nuovo singolo degli Oasis Don’t Stop (audio e testo)

Una canzone inedita degli Oasis - oltre 10 anni dopo il loro scioglimento

Don’t Stop è il nuovo brano degli Oasis rilasciato in quarantena : l’annuncio di Noel Gallagher (Di giovedì 30 aprile 2020) In un momento così incredibile e particolare nella vita di tutti noi, un fulmine ha improvvisamente animato i social e il mondo della musica. Noel Gallagher ha infatti portato alla luce un brano inedito degli Oasis, “Don’t Stop…”. Sul suo profilo Twitter ha scritto che «Come chiunque altro, negli ultimi tempi ho avuto un sacco di tempo a disposizione e così ho finalmente deciso di scoprire che cosa c’è dentro le centinaia di CD senza etichetta in alcuni scatoloni che ho a casa. Per puro caso mi sono imbattuto in un vecchio demo che pensavo perduto». Quindi chissà quando, se non fosse capitato il tempo infinito da spendere in questo periodo, Noel avrebbe ritrovato questa vecchia canzone! https://twitter.com/NoelGallagher/status/1255421736855703552

pietrooscarpa : @miarrangio @francescacheeks La Franci è cantautrice e polistrumentista che ha assorbito, come me e te, molta tradi… - FlavianaBoni : Dirò una cosa forte ma io sono contenta che gli Oasis si siano sciolti, avrebbero sicuramente iniziato a fare canzo… - thisboredgrl : comunque gli oasis migliorano la vita - tempoweb : #LiamGallagher prende in giro il fratello #NoelGallagher Poi ci riprova con gli #Oasis - radiokisskiss : Gli Oasis pubblicano 'Don't Stop', una demo di 15 anni fa! Eccola qui ???? -