“Gli italiani sono allo stremo ed usate 55 mld avuti solo grazie alla Lega”, rimprovera Salvini (Di giovedì 30 aprile 2020) “Se siete riusciti a far indispettire in una settimana vescovi, imprenditori baristi, parrucchieri, ristoratori e genitori, o sono tutti leghisti o sono tutti realisti, evidentemente state sbagliando qualcosa. Gli italiani stanno andando avanti coi loro risparmi e con le loro forze e oggi abbiamo sentito tanti altri impegni, dal governo solo un caotico susseguirsi di misure incerte e contraddittorie”. Salvini: “Gli italiani trattati come i bambini dell’asilo” Ed ancora: “ho l’impressione che qualcuno stia trattando gli italiani come un popolo di bambini dell’asilo che vanno accuditi, a cui va concessa una passeggiatina, ma non troppo lontano, un giro in bicicletta ma non troppo lontano”. Inizia subito duro Matteo Salvini nel suo intervento al Senato, replicando all’informativa del premier Conte. Del resto, complice ... Leggi su italiasera Civati : “Gli italiani hanno fatto il loro dovere - ora tocca a Conte”

La “soluzione” dell’economista tedesco : “Gli italiani sono più ricchi di noi - basta una patrimoniale”

Covid-19 - Uecoop : “Gli italiani spenderanno due miliardi per le mascherine” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Se siete riusciti a far indispettire in una settimana vescovi, imprenditori baristi, parrucchieri, ristoratori e genitori, otutti leghisti otutti realisti, evidentemente state sbagliando qualcosa. Glistanno andando avanti coi loro risparmi e con le loro forze e oggi abbiamo sentito tanti altri impegni, dal governoun caotico susseguirsi di misure incerte e contraddittorie”. Salvini: “Glitrattati come i bambini dell’asilo” Ed ancora: “ho l’impressione che qualcuno stia trattando glicome un popolo di bambini dell’asilo che vanno accuditi, a cui va concessa una passeggiatina, ma non troppo lontano, un giro in bicicletta ma non troppo lontano”. Inizia subito duro Matteo Salvini nel suo intervento al Senato, replicando all’informativa del premier Conte. Del resto, complice ...

borghi_claudio : Parlamento presidiato dai Parlamentari Lega. Dovevano arrivare gli aiuti agli italiani da troppo tempo. Avevamo rap… - matteosalvinimi : Qui #Camera e #Senato, la Lega c'è. Siamo qui per ascoltare gli Italiani che, chiusi in casa da 50 giorni, meritano… - matteosalvinimi : Sarà una piccola cosa, ma il fatto che in Parlamento diano da mangiare arance nordafricane invece di quelle italian… - igorbrickil5S : RT @M5S_Europa: Ascoltate la risposta che il Premier olandese #Rutte dà a un operaio che gli chiede di 'non dare soldi all'Italia'. Questa… - UFFICIOCOMMERC5 : @Pantagruel781 @valy_s @Acidelius @IacobellisT @markorusso69 @lucabattanta @LucaSucci @Alessia_ing @jabbaTM… -

Ultime Notizie dalla rete : “Gli italiani Fase 2, per Conte non è un liberi tutti: «Ma l’Italia di più non reggerebbe» Corriere della Sera