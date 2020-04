“Gli amici sono affetti stabili” | cambia tutto da lunedì 4 maggio | ok agli incontri

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Anche un amico può essere considerato un affetto stabile“, così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione di Radio Rai1 ‘Un Giorno da Pecora‘ risponde alla domanda dei conduttori su chi potremo incontrare dal 4. “Se è considerato un amico vero e non è una scusa…serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione“. Poche ore più tardi, ai microfoni del Corriere tv, il viceministro precisa: (Continua...) “Si può parlare di affetto stabile, se si tratta di un partner o dell’unica persona cara che abbiamo in città. Il Dpcm chiarirà, ma io credo che affetto stabile è responsabilità. Significa non andare a trovare un amico solo per fare due passi, ma avere a ...