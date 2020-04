Giuseppe Conte in una foto vintage, bello e “impossibile” (Foto) (Di giovedì 30 aprile 2020) Giuseppe Conte è diventato un volto noto anche a chi, nella quotidianità, non si interessa affatto di politica. La drammatica situazione in cui siamo piombati, a causa del Coronavirus, lo ha reso, invece, noto a tutti. Chi, infatti, non ne ha ascoltato gli interventi in televisione dove dava comunicazione dei vari DCPM? Ebbene, se tutti conoscono Conte adesso, in pochi lo hanno mai visto da giovane. Ha fatto il giro del web una Foto che lo ritrae, in bianco e nero, diversi anni fa. Uno sguardo penetrante, un aspetto sempre curato, sguardo affascinante, aria da bravo ragazzo. Insomma, uno scatto vintage che ha ampliato la platea di fans femminili del Presidente del Consiglio, indipendentemente dal colore politico. Entusiastici anche i commenti sui social. Giuseppe Conte al centro dell’attenzione Oltre che al centro delle nostre vite per le sue continue comparse ... Leggi su kontrokultura "Giuseppe Conte? Parla e riparla - ottiene soltanto un risultato". Vittorio Feltri ridicolizza in premier per il discorso in Parlamento

