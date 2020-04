«Giovane Stupida» | dietro le quinte del nuovo video di Cesare Cremonini | tra futuro e

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) C’è chi in quarantena si inventa un format come Fabio Volo e chi, come Cesare Cremonini, pubblica un video che supera le distanze e guarda al futuro. È successo con Giovane Stupida, la nuova hit del cantante bolognese realizzata in condizioni che ardue è dire poco ma che, complice la freschezza del testo e la giocosità delle immagini, ha subito fatto breccia nel cuore dei fan. La clip, confezionata «in condizioni assurde» come spiega lo stesso Cremonini, vede l’artista alle prese con situazioni rocambolesche che passano dall’avventura all’interno di una lavatrice a un testa talmente grande da dover essere sorretta tra le mani. Frutto del lavoro di decine di professionisti del mondo della musica e dei video, che hanno scelto di farsi trascinare dalle idee perché l’arte è vita, soprattutto in un momento delicato come questo, Giovane Stupida è un viaggio che ci permette «di rientrare dalla porta della gioia e dall’amore perché li cercheremo assetati dopo i deserti».