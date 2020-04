Giornalista senza pantaloni finisce in diretta | imbarazzo alla ABC News VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 30 aprile 2020) Con l’emergenza COVID in molti stati d mondo è stato imposto lo smary working, per consentire ai lavoratori di continuare le loro mansionirecarsi in ufficio. Sicuramente non c’è nulla di male nel fare il proprio lavoro al PC comodamente in pigiama, o tra il letto e il divano. Ma se il lavoro consiste nell’essere ripresi in CAM ci vuole massima cura ai dettagli. Attenzione che non ha avuto ilmentre era in. Un passo falso che gli è costato, e che ha fatto il giro del web.: ilfinito in rete A quanto pare anche i servizi di quotidiani e reportistica stanno funzionando da casa. Undella ABCha però fatto male i suoi conti, ed è stato beccato. Mentre stava trasmettendo un rapporto inTV, la telecamera lo ...