Gigi Hadid incinta di Zayn Malik: già svelato il sesso del bambino (Di giovedì 30 aprile 2020) Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik, ormai è ufficiale. E nelle ultime ore emergono nuovi dettagli sulla gravidanza della modella e il sesso del bimbo in arrivo. Secondo alcune indiscrezioni la coppia presto stringerà fra le braccia una bambina. Gigi infatti si trova fra la sedicesima e la ventesima settimana di gestazione, periodo in cui le future mamme possono scoprire il sesso del piccolo in arrivo. D’altronde gli indizi che la Hadid sia in attesa di una bambina non mancano, a partire dai palloncini e dalle candeline rosa scelte per festeggiare il suo 25esimo compleanno. Gigi ha celebrato l’evento con una festa a casa, insieme a tutta la sua famiglia che ormai da settimane si è trasferita in un ranch in Pennsylvania. Con lei anche Zayn Malik, l’ex cantante di One Direction a cui è legata dal 2015 e che è stato sempre al suo ... Leggi su dilei Gigi Hadid e Zayn Malik - (futuri) genitori di una femmina

