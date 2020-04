Germano Celant morto per coronavirus: addio al padre dell'Arte Povera (Di giovedì 30 aprile 2020) Genovese, classe 1940, si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano, vittima del coronavirus, Germano Celant, figura di spicco dell'Arte contemporanea italianaStorico,critico,teorico dell'Arte e curatore di fama internazionale, fu lui, nel 1967, nella famosa mostra alla Galleria La Bertesca di Genova, a coniare la definizione di «Arte Povera», da lui definita una forma artistica che si manifestava essenzialmente «nel ridurre ai minimi termini, nell'impoverire i segni per ridurli ai loro archetipi», dando notorietà ad un nutrito gruppo di artisti - Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Pino Pascali, Emilio Prini - ancora oggi fra i più conosciuti e quotati sul mercato dell'Arte. Per delineare e definire con chiarezza fisionomia ed identità del «movimento»,Celant organizzò una serie ... Leggi su panorama Germano Celant morto per Coronavirus/ Addio al critico - padre dell'Arte Povera

