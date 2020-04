Gennaro Lillio e Asia Agento hanno litigato? “Fatti suoi quello che pensa”

(Di giovedì 30 aprile 2020) Pechino Express news, cos’è successo traArgento? La verità sulla lite A detta di qualcuno, non correrebbe buon sangue fraArgento e: avrebberodopo (e addirittura durante) Pechino Express 2020. Discussioni, le loro, che avrebbero “gelato” il rapporto, che pareva esser nato sotto i migliori auspici. Ma … L'articolo? “Fattiche pensa” proviene da Gossip e Tv.

A detta di qualcuno, non correrebbe buon sangue fra Asia Argento e Gennaro Lillio: avrebbero litigato dopo (e addirittura durante) Pechino Express 2020. Discussioni, le loro, che avrebbero “gelato” il ...“Forse era geloso e convinto che io avessi una relazione con Martina, ma non è la verità perché lei è realmente mia sorella”, Gennaro Lillio, modello, ex partecipante al Grande Fratello e “Pechino Exp ...