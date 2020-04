Galeazzi di Milano: una radiografia al torace per scoprire gli asintomatici (Di giovedì 30 aprile 2020) Con una radiografia al torace si potrebbe scoprire chi è affetto dal virus Covid, anche se asintomatico. La scoperta all’Università di Milano Una “semplice” radiografia al torace può rivelare se una persona è affetta o meno da Coronavirus. Ci sono ancora moltissime persone in giro, ignare di essere portatrici del virus, perché asintomatiche. Un team di ricercatori dell’Irccs Galeazzi e dell’Università Statale di Milano ha fatto questa importante scoperta, dopo un’attenta indagine su alcuni pazienti del primo focolaio italiano, quello di Codogno. L’indagine rivela che una zona ampiamente interessata dal contagio di questo particolare virus, è proprio quella polmonare. La compromissione della zona polmonare, interessa, secondo la nuova scoperta, anche i soggetti asintomatici o poco ... Leggi su chenews Milano - Ospedale Galeazzi. Sala “Lavori si concluderanno nel 2022”

No - il professor Pascale del Galeazzi di Milano non ha mai detto di evitare aspirina e ibuprofene per il coronavirus

