Fratello arrestato per droga, donna sfascia auto dei carabinieri (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha sfasciato il parabrezza dell’auto dei carabinieri dopo l’arresto del Fratello per droga. E’ quanto successo a Sant’Antonio Abate, comune in provincia di Napoli, dove Fratello e sorella sono finiti agli arresti domiciliari. Tutto è nato da una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, un 44enne, S.I., già sorvegliato speciale. I carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto 670 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 300 euro in contante ritenuto provento illecito. La droga era nascosta in un armadio tra alcuni capi d’abbigliamento. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. La sorella del 44enne, per contestare l’arresto del Fratello ed evitare che anche la somma di denaro fosse sequestrata, ha colpito il parabrezza ... Leggi su anteprima24 Uccide il fratello in casa a coltellate - arrestato a Pozzuoli : il nome

Sant'Antonio Abate - Il fratello spaccia marijuana e la sorella aggredisce i carabinieri, due arresti

