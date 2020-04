(Di giovedì 30 aprile 2020)e ilest dellasi trovano nell'areadella cartina mostrata oggi dal ministro francese della Salute Olivier Veran, come strumento per calibrare le misure per allentare il confinamento

FirenzePost : Francia: 298 morti (totale 24.376), 129.580 contagi. Parigi e Nord Est zona rossa - tomasonidiego : In cima alla graduatoria in termini assoluti c’è il Regno Unito (meno 8.184), poi la Spagna (meno 7.326), quindi l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia 298

Money.it

PARIGI – La Francia ha raggiunto 24.376 morti per il coronavirus, 289 più di ieri. Lo ha reso noto il direttore generale della Salute, Jerome Salon, spiegando che 15.244 decessi sono avvenuti in osped ...Ogni giorno tutti i Paesi d’Europa (e non solo) comunicano i bollettini ufficiali con contagi e decessi. Ma, in particolare sul numero di vittime, quanto sono davvero attendibili Italia, Spagna, Regno ...