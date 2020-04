Forze di Haftar accettano cessate-il-fuoco durante Ramadan (Di giovedì 30 aprile 2020) L'Esercito Nazionale Libico (LNA) che fa capo al generale Khalifa Haftar impegnato da un anno in una offensiva sulla capitale Tripoli sede del governo d'accordo nazionale riconosciuto dalal comunità internazionale, ha annunciato oggi un cessate-il-fuoco durante il mese di digiuno musulmano il Ramadan che è iniziato sabato scorso."Il comando generale delle Forze armate (LNA) ha fermato tutto le operazioni militari ed ha accettato una tregua in occasione del mese di Ramadan mantenendo il diritto di una risposta totale a qualsiasi manovra o movimenti del nemico", ha detto il portavoce di LNA, generale Ahmed al Mismari in una conferenza stampa come ha riferito il sitonews locale AlAin. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 aprile 2020) L'Esercito Nazionale Libico (LNA) che fa capo al generale Khalifaimpegnato da un anno in una offensiva sulla capitale Tripoli sede del governo d'accordo nazionale riconosciuto dalal comunità internazionale, ha annunciato oggi un-il-il mese di digiuno musulmano ilche è iniziato sabato scorso."Il comando generale dellearmate (LNA) ha fermato tutto le operazioni militari ed ha accettato una tregua in occasione del mese dimantenendo il diritto di una risposta totale a qualsiasi manovra o movimenti del nemico", ha detto il portavoce di LNA, generale Ahmed al Mismari in una conferenza stampa come ha riferito il sitonews locale AlAin.

