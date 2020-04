Fortnite | pronta la nuova patch di aggiornamento Ecco tutti i cambiamenti

Leggi su 2anews

(Di giovedì 30 aprile 2020). Già online la, la 11.50, che fa così partire il primo capitolo della seconda stagione. E’ già online l’ultimodi, arrivato nella serata di ieri. L’, numerato come 11.50, introduce al primo capitolo della seconda stagione del videogioco. Tra inotiamo una massiccia correzione dei bug in quasi tutte le sezioni. Aggiustati anche alcuni equipaggiamenti e oggetti ritenuti troppo performanti e aggiunti elementi minori di design degli ambienti.: BATTLE ROYALE La mira assistita da controller è stata ora modificata, rendendola meno efficace Fucili da Cecchino pesanti depotenziati (non è nota la modifica) Gallerie aggiornate Aggiunti altri oggetti alle gallerie Pantano Palpitante, Pueblo e Natura Cespuglio.Correzione ...