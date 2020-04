Fiumicino | Mancino | ‘Approvati nuovo regolamento IMU e anticipazione di liquidità a tassi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Nella seduta svoltasi questa mattina in videoconferenza del Consiglio comunale è stato approvato ilIMU alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020, che ha abolito l’Imposta unica comunale (IUC) unificando IMU e TASI nella cosiddetta NUOVA IMU”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio Marzia. “Le aliquote – spiega – restano invariate, semplicemente per gli immobili che erano soggetti alla sola TASI cambia la denominazione dell’imposta: ora tutto rientra nella nuova IMU. Restano invariate le scadenze dei versamenti: 16 giugno 2020 per la prima rata e 16 dicembre per la seconda. Si tratta di scadenze previste dalla legge e di un tributo condiviso con lo Stato, quindi non è lasciato margine di manovra ai Comuni. Sono confermate le esenzioni e le agevolazioni precedentemente ...