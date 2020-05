Firenze Quartiere 5 | rinvio del Libro del Vicino

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il5 di, visto l’attuale scenario dispone ilall’autunno prossimo, compatibilmente con lo scenario normativo che si presenterà, della IV edizione della manifestazione “Ildel”. La manifestazione in questi anni ha coinvolto le Biblioteche comunali presenti sul territorio. “Ildel” negli anni ha coinvolto ilfacendo partecipare numerosi autori residenti nella Città Metropolitana. La manifestazione era stata prevista per il mese di maggio.

