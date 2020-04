Finiti i soldi che non arrivano per il bonus 600 euro: INPS replica sulle domande in attesa di esito (Di giovedì 30 aprile 2020) Stanno girando in queste ore voci incontrollate a proposito del bonus 600 euro, ad oggi non ancora erogato da INPS. Dopo la bufala riguardante l’importo lordo che, al netto, scenderebbe a meno di 500 euro, come potrete osservare dal nostro articolo di qualche settimana fa, bisogna affrontare un’altra fake news sul tema. Nel dettaglio, da alcuni giorni a questa parte si è diffusa la voce secondo cui INPS avrebbe terminato i soldi da erogare attraverso il bonus in questione e che, di conseguenza, tutti coloro che ad oggi vedono ancora la propria domanda “in attesa di esito” siano destinati a restare fuori dai discorsi. Non arriva il pagamento per il bonus 600 euro: INPS chiarisce Abbiamo interpellato persone che lavorano per INPS e ci sono diversi aspetti da chiarire. Da un lato è probabile che si possa andare incontro a ritardi, sia per coloro ... Leggi su bufale Voci su soldi finiti per bonus 600 euro INPS con domanda in attesa di esito : replica ufficiale

Era un anti-eroe che voleva entrare nel mondo dei Gran Premi a tutti i costi. Vincere nelle altre categorie del Motorsport non gli era bastato. Per considerarsi un “pilota” pretendeva che il suo nome ...

“Chi ruba soldi destinati alla salute dei cittadini è ladro due volte perché sottrae risorse che, come l’esperienza di queste settimane insegna, sono fondamentali per la erogazione dei livelli essenzi ...

