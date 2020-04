Fine lockdown ma Musumeci blinda la Sicilia fino al 17 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) La Sicilia resta blindata oltre la Fine del lockdown almeno fino al prossimo 17 maggio. Sull’Isola i treni non potranno entrare fino a quella data. Lo ha chiesto e ottenuto il presidente della regione Musumeci. Con molta probabilità resteranno limitati anche i collegamenti aerei e navali per la Sicilia. Firmato un decreto per la Sicilia e la Sardegna Il governatore ha ottenuto la forma di nuovo Decreto congiunto Mit – Ministero della Salute. La Sicilia dunque resterà off limits evitando così un’altra fuga dalle regioni del Nord come è accaduto nelle scorse settimane quando erano state oltre 40 mila i pendolari arrivati da Lombardia, Piemonte e altre regioni. Nessuna apertura dunque e tutto rima per com’è. La Fase 2 non cambia le modalità di accesso in Sicilia. “Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di ... Leggi su direttasicilia Brunello Cucinelli sostiene una ricerca sulla fine del lockdown

La tartaruga nuota verso l'infinito... il sogno per la fine del lockdown

Il piano spagnolo per uscire dal lockdown : 4 fasi e "normalità" a fine giugno (Di giovedì 30 aprile 2020) Larestata oltre ladelalmenoal prossimo 17. Sull’Isola i treni non potranno entrarea quella data. Lo ha chiesto e ottenuto il presidente della regione. Con molta probabilità resteranno limitati anche i collegamenti aerei e navali per la. Firmato un decreto per lae la Sardegna Il governatore ha ottenuto la forma di nuovo Decreto congiunto Mit – Ministero della Salute. Ladunque resterà off limits evitando così un’altra fuga dalle regioni del Nord come è accaduto nelle scorse settimane quando erano state oltre 40 mila i pendolari arrivati da Lombardia, Piemonte e altre regioni. Nessuna apertura dunque e tutto rima per com’è. La Fase 2 non cambia le modalità di accesso in. “Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di ...

Adnkronos : #Danimarca, fine #lockdown non provoca nuova ondata contagi - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Francia, domani il governo #Macron annuncia la fine-lockdown quasi totale contro il parere degl… - francetomm : RT @AntonioGrzt: Per gli amanti della narrazione all'insegna del terrorismo psicologico. La fine del #lockdown in Danimarca non ha provocat… - Enki2270 : RT @AntonioGrzt: Per gli amanti della narrazione all'insegna del terrorismo psicologico. La fine del #lockdown in Danimarca non ha provocat… - Simona53313767 : RT @AntonioGrzt: Per gli amanti della narrazione all'insegna del terrorismo psicologico. La fine del #lockdown in Danimarca non ha provocat… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine lockdown Danimarca, fine lockdown non provoca nuova ondata contagi Adnkronos La piattaforma Mirta volàno per gli artigiani italiani durante l’epidemia

«Gli ordini arrivano e spesso sono corredati da messaggi di supporto al made in Italy. Le persone, in tempo di quarantena, hanno voglia di comprare prodotti belli e di qualità, sostenendo le piccole r ...

Coronavirus, il lockdown abbatte lo smog: a Reggio Emilia polveri sottili ai minimi storici

Dall’inizio delle restrizioni per Coronavirus gli sforamenti in netta diminuzione. Ma c’è l’allarme di Extinction rebellion sui rischi della ripresa per l’inquinamento REGGIO EMILIA. Fino al mese scor ...

«Gli ordini arrivano e spesso sono corredati da messaggi di supporto al made in Italy. Le persone, in tempo di quarantena, hanno voglia di comprare prodotti belli e di qualità, sostenendo le piccole r ...Dall’inizio delle restrizioni per Coronavirus gli sforamenti in netta diminuzione. Ma c’è l’allarme di Extinction rebellion sui rischi della ripresa per l’inquinamento REGGIO EMILIA. Fino al mese scor ...