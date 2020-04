FIFA Ultimate Team verso venerdì 1 maggio, TOTSSF Premier League in arrivo? (Di giovedì 30 aprile 2020) Si potrebbe dire che, in FIFA 20, FIFA Ultimate Team sia arrivato alle battute conclusive della sua stagione, ma sarebbe riduttivo. Eh già, perché la tornata di TOTSSF partita venerdì scorso era solo il primo di una serie di appuntamenti che ci terrà compagnia fino al mese di giugno. L'acronimo di cui sopra sta per Team of the Season So Far, la risposta di Electronic Arts all'interruzione dei campionati. I “migliori finora” in sostanza, con le carte speciali che omaggiano le prestazioni dei calciatori reali nei rispettivi campionati. E dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, tra Most Consistent votati dalla community ed EFL, parrebbe essere arrivato il momento del cosiddetto “carico”. Manco stessimo giocando a briscola. amazon box="B07SFJY263" FIFA Ultimate Team, è l'ora della Premier League? L'asso ... Leggi su optimagazine FIFA Ultimate Team a tutto TOTSSF - anche giocatori gratis da EA : i requisiti

Dettagli FIFA Ultimate Team tra TOTSSF e nuova stagione - venerdì 24 aprile di fuoco

