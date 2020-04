Festa del 1 maggio | alle 12 locali in ogni Porto del mondo tutte le navi suoneranno la

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – “GLOBAL SHIPPING FLEET TO SOUND HORNS ON LABOUR DAY TO RAISE ALARM OVER NEED FOR URGENT CREW CHANGE” , ovvero un “grido” globale diretto aangolo delcon cui ICS (International Chamber of Shipping, la più importante Associazione armatoriale del globo e ITF (la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti) stanno coordinando ledi tutto il, ancorate nei porti, affinché suonino le loro sirene12.00 ora locale di venerdì 1°del Lavoro. Iniziativa, cui ha aderito Confitarma (Associazione Italiana Armatori, membro di ICS), mira a richiamare l’attenzione sugli “eroi non celebrati del commercio globale”, cioè 1.600.000 lavoratori che sono in mare e garantiscono le catene di approvvigionamento globali, evidenziando anche la difficile situazione dei ...