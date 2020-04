Festa dei lavoratori: come mai si festeggia il 1° maggio? (Di giovedì 30 aprile 2020) come mai si festeggia il 1° maggio? Scopriamo la storia della Festa dei lavoratori che si celebra ogni anno in tante parti del mondo InstagramIl 1° maggio è la Festa dei lavoratori. Questa ricorrenza è celebrata ogni anno in molti paesi del mondo in memoria delle lotte per ottenere i diritti dei lavoratori. Le prime maniFestazioni per i diritti dei lavoratori risalgono al periodo della Rivoluzione industriale, quando negli Stati Uniti, precisamente nell’Illinois, l’associazione dei Knights of Labor guidò le prime lotte. In seguito a queste agitazioni, nel 1866 fu approvata a Chicago la prima legge che prevedeva le otto ore lavorative giornaliere. Tale norma entrò in vigore il 1° maggio 1867 e in quel giorno fu celebrata una importante maniFestazione che raccolse almeno diecimila partecipanti. Questa data si diffuse ... Leggi su chenews Previsioni meteo 1 maggio : ecco come sarà la Festa dei lavoratori

