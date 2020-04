Fernanda Lessa choc | nella casa ho baciato Clizia Incorvaia Con Adriana Volpe

(Di giovedì 30 aprile 2020), su Instgram, svela un retroscena della sua avventura al Grande Fratello Vip 2020: "ho". In diretta con...

blogtivvu : Fernanda Lessa con la solita sincerità che la contraddistingue, ha svelato di avere baciato Clizia Incorvaia dentro… - Notiziedi_it : Il bacio saffico di Fernanda Lessa al Gf: “Ho avuto voglia e ho baciato Clizia” - blogtivvu : Fernanda Lessa, bacio saffico a Clizia Incorvaia: “Avevo voglia...”, il retroscena bollente al #GFVip - - Italia_Notizie : Il bacio saffico di Fernanda Lessa al Gf: 'Ho avuto voglia e ho baciato Clizia' - ArthurMeurs : Fernanda Lessa:' Proprio lei parla di bullismo? Lei che a Patrick ha dato del ciccione, ippopotamo e di qua e di l… -

Ultime Notizie dalla rete : Fernanda Lessa

ilGiornale.it

Fernanda Lessa non smette di stupire. L’ex modella brasiliana, da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020, continua a far compagnia ai fans sui social dove è sempre molto schietta e si ...Tra gli aspetti che hanno maggiormente incuriosito il pubblico, il lato saffico mai nascosto di Fernanda Lessa, ha avuto modo di emergere in più di una occasione. All’inizio, infatti, l’avevano accusa ...