Feltri insiste: "Inferiorità sociale ed economica, Sud diventato bara della civiltà!" (Di giovedì 30 aprile 2020) Vittorio Feltri, direttore di Libero, tramite Twitter ha ribadito la sua idea circa il Sud, dopo un editoriale sul Fatto Quotidiano contro di lui: "Antonio Esposito mi dá del pirla su Fatto dicendo che il Sud é la culla della civil ... Leggi su tuttonapoli Feltri riporta il reddito pro capite ed insiste : "Meridionali inferiori un dato di fatto - ma parlo di soldi!" (Di giovedì 30 aprile 2020) Vittorio, direttore di Libero, tramite Twitter ha ribadito la sua idea circa il Sud, dopo un editoriale sul Fatto Quotidiano contro di lui: "Antonio Esposito mi dá del pirla su Fatto dicendo che il Sud é la cullacivil ...

tuttonapoli : Feltri insiste: 'Inferiorità sociale ed economica, Sud diventato bara della civiltà!' - LCenturrino : RT @sruotolo1: #fuoridalcoro #rete4 il vecchio #feltri insiste e #Giordano gli fa da spalla: “i meridionali sono inferiori”. Basta! Non ce… - news24_napoli : Vittorio Feltri insiste contro il Sud, Ferrara: “Pensa che siamo tutti… - Gemma20690312 : RT @sruotolo1: #fuoridalcoro #rete4 il vecchio #feltri insiste e #Giordano gli fa da spalla: “i meridionali sono inferiori”. Basta! Non ce… - FerraraLiberato : #Feltri insiste: ma non siamo tutti fessi? E se facesse come Biscardi che ai tempi del 'Processo' ebbe un'idea geni… -