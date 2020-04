Fedez e Chiara Ferragni portano la spesa alle famiglie di Milano (Di giovedì 30 aprile 2020) L’iniziativa Milano Aiuta ha raccolto anche la prestigiosa adesione di Fedez e Chiara Ferragni. La coppia di influencer dopo aver aiutato a raccogliere fondi per il San Raffaele all’inizio dell’emergenza stamattina ha deciso di recarsi presso l’Ortomercato di Via Lombroso nell’ambito dell’iniziativa Milano Aiuta. Entrambi hanno annunciato di aver aderito a Milano Aiuta con un post identico sui loro profili social, con tanto di foto in allegato su bicicletta e mascherine di ordinanza. “Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che può aiutare potete mandare un’email a Milanoaiuta@comune.Milano.it“ L’iniziativa sostenuta da Fedez e Chiara Ferragni ... Leggi su giornalettismo Chiara Ferragni e Fedez inarrestabili. Il gesto dopo la raccolta fondi è un ‘colpo al cuore’

Chiara Ferragni e Fedez volontari all’Ortomercato di Milano : preparano la spesa e la consegnano alle famiglie in difficoltà

Più stories di Fedez - Chiara Ferragni e Leone - meno dirette Instagram dei personaggi tv (Di giovedì 30 aprile 2020) L’iniziativaAiuta ha raccolto anche la prestigiosa adesione di. La coppia di influencer dopo aver aiutato a raccogliere fondi per il San Raffaele all’inizio dell’emergenza stamattina ha deciso di recarsi presso l’Ortomercato di Via Lombroso nell’ambito dell’iniziativaAiuta. Entrambi hanno annunciato di aver aderito aAiuta con un post identico sui loro profili social, con tanto di foto ingato su bicicletta e mascherine di ordinanza. “Aiuta riesce ad aiutare circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che può aiutare potete mandare un’email aaiuta@comune..it“ L’iniziativa sostenuta da...

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni volontari per un giorno all’Ortomercato: preparano buste per i ... - uresogoldenn : RT @anikeatable: Esempio da seguire. Mio padre lo fa per la mia città, porta medicinali e spesa agli anziani che ne hanno bisogno. Il me… - vicolocieco_ : siate più Chiara Ferragni e Fedez. chapeau a loro e tutte queste bellisssime iniziative e questi meravigliosi ges… -